КМУ встановив мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом

Кабінет Міністрів України встановив мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом і граничні показники їх вартості для надання в 2011 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це йдеться в постанові № 253 від 17 березня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання пільг становлять 1 тонна і 1 балон на домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно зі ст. 48 Гірського закону України – 3,1 тонни вугілля для побутових потреб на домогосподарство на рік.

При цьому мінімальні норми забезпечення населення скрапленим газом, що використовується для приготування їжі, для надання житлових субсидій населенню встановлюються виходячи з розрахунку: 2 балони (42 кг) на рік на одну-дві особи, 3 балони (63 кг) – на три-чотири особи, 4 балони (84 кг) – на п`ять і більше осіб.

Разом із тим, особам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються, виходячи з розрахунку вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії для відшкодування витрат на його придбання – з вартості затвердженої в регіоні натуральної норми забезпечення населення твердим паливом. У разі використання скрапленого газу, який зберігається в групових резервуарних установках, мінімальна норма забезпечення таким газом становить 42 кг на одну людину на рік, але не більше 210 кг.