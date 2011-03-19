Рівень сейсмічної небезпеки найбільшої в Україні АЕС невідомий – експерт

Рівень сейсмічної небезпеки найбільшої в Україні Запорізької атомної електростанції взагалі невідомий.

Про це в інтерв`ю «Дзеркалу тижня. Україна» (№ 10, 19-25 березня 2011 р.) повідомив заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр КЕНДЗЕРА.

За його словами, поблизу від найбільшої в Україні і Європі Запорізької АЕС немає сейсмічних станцій, і рівень її сейсмічної небезпеки зараз невідомий. «Для Рівненської, Хмельницької і Південно-Української АЕС свого часу було проведене дослідження рівня сейсмічної небезпеки. На превеликий жаль, немає інформації про те, наскільки сейсмічно стійка Запорізька АЕС. Щоб правильно визначити, наскільки вона сейсмічно уразлива, потрібно знати рівень сейсмічної небезпеки. А його можна одержати тільки на підставі спостережень. На жаль, сейсмостанцій у цьому регіоні немає взагалі. До того ж там ґрунти різної категорії, є ослаблені, а це означає, що наслідки коливань, викликаних однією і тією самою причиною, для таких ґрунтів можуть бути набагато гіршими», - сказав О.КЕНДЗЕРА.

«Геодинамічна ситуація на території України змінюється я, і тому проблема спорудження поблизу АЕС станцій для сейсмічних спостережень набирає особливої гостроти», - вважає учений.