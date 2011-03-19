Дефіцит нафти у світі може скласти 9% - експерти

Світ може недоотримати майже 7,7 млн. барелів нафти або близько 9% поставок за показниками 2009 року в разі спільних дій низки країн Близького Сходу, зокрема Ірану, Венесуели та Лівії. Про це в своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна» (№ 10 від 19-25 березня) пишуть експерти Центру глобалістики «Стратегія ХХI» Михайло ГОНЧАР і Сергій ЖУК.

За їхніми словами, враховуючи серйозні суперечності, зокрема, між Іраном та світовою спільнотою, між США і Венесуелою, а в разі приходу до влади ісламістського уряду - в Лівії, між вказаними країнами можуть виникати за певних обставин (наприклад, із солідарності з Іраном у разі удару по ньому з боку Ізраїлю і США) узгоджені дії з тимчасового обмеження поставок нафти на світові ринки. Це може призвести до стрибка цін на нафту й до серйозної паніки на нафтових ринках, хоча й ненадовго.

Незважаючи на значні запаси нафти в світі, навіть невелике зменшення обсягів поставок нафти Лівією призвело до спекулятивного підвищення цін на неї. ЗМІ часто некритично підходять до отримуваних даних і ретранслюють панічні чутки, неперевірені дані, чим сприяють маніпуляціям на нафтовому ринку, підкреслюють експерти.

На їхнє переконання, зменшення поставок нафти на світовий ринок може бути певним чином компенсоване. Для цього існують два шляхи. По-перше, враховуючи наслідки попередніх нафтових криз, більшість країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) мають серйозні стратегічні запаси нафти. На сьогодні лише державні запаси нафти країн - членів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) становлять 1,6 млрд. бар., що покриває 145 днів їх імпорту.

По-друге, існує можливість збільшення видобутку окремими нафтоекспортерами для покриття поточного дефіциту. Загальні світові резервні можливості з поставок нафти становлять 5-6 млн. бар. на день. Про можливість збільшення поставок нафти на ринок заявили Росія, Азербайджан та Іран. Але найбільш вагомою стала заява Саудівської Аравії, яка оголосила про можливість додаткових поставок , які повинні перекрити зменшення обсягів поставок лівійської нафти. Після цієї заяви ціна на нафту відразу знизилася з 120 до 114 дол. за бар. Саудівська Аравія має резервні можливості поставляти на світовий ринок близько 4 млн. бар. на день, що дало б можливість компенсувати значну частину дефіциту навіть від узгодженого зменшення поставок нафти. Водночас необхідно пам`ятати про наявний протестний потенціал також і в Саудівській Аравії.

«Навряд чи варто перебільшувати наслідки подій у Північній Африці для нафтового сектора. Він безперечно стійкіший, ніж, наприклад, у вже далеких 70-х, коли після арабського нафтового ембарго лише почали створювати стратегічні нафтові резерви. Тепер у країн ОЕСР їх не менше ніж на 90 днів, а у багатьох із них - і понад 120 днів», - пишуть автори.