АЕС "Фукусіма-1" відновленню не підлягає - влада Японії

Атомна електростанція "Фукусіма-1" на північному сході Японії не буде запущена в експлуатацію після серії аварій на її реакторах, викликаних землетрусом і цунамі 11 березня.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це заявив генеральний секретар японського уряду Юкіо ЕДАНО.

"Розглядаючи ситуацію на АЕС об`єктивно, я думаю, це очевидно, що вона ніколи не буде запущена в експлуатацію знову", - сказав він.

Ю.ЕДАНО відзначив, що дане рішення ухвалено не тільки державними чиновниками, а й правлінням компанії Tokyo Electric Power Co, яка є найбільшим оператором приватних електростанцій в Японії.

Також Ю.ЕДАНО повідомив, що цього тижня влада розпочне перевірку сільськогосподарської продукції, яка виявилася в зоні радіаційного ураження. За його словами, опади й паводкові води радіаційної загрози здоров`ю не становлять.

Як повідомлялося раніше, в результаті аварій після землетрусу 11 березня на АЕС були значною мірою пошкоджені чотири із шести реакторів.

У неділю почалися дії з охолоджуванню третього й четвертого реакторів АЕС. Із стриманим оптимізмом японські ЗМІ повідомили, що тиск у третьому реакторі було стабілізовано.

Сили самооборони Японії відновили подачу води на 4-й реактор для його охолоджування й недопущення розплавлення палива.

Сьогодні за допомогою спецмашин, обладнаних водяними гарматами, на 4-й реактор аварійної АЕС упродовж години було подано близько 80 тонн води. Даний спосіб охолоджування вперше застосовувався на 4-му енергоблоці АЕС.