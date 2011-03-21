Кількість жертв у Японії може перевищити 18 тисяч осіб - поліція

Кількість жертв недавнього катастрофічного землетрусу і викликаного ним цунамі в Японії може перевищити, за оцінками поліції, 18 тисяч.

Підтверджене число загиблих становить зараз 8,5 тисяч чоловік, близько 13 тисяч вважаються зниклими безвісти, повідомляє радіо «Свобода».

Інженери продовжують спроби не допустити перегрівання ядерних реакторів на АЕС "Фукусіма-Дайїчі", що постраждала внаслідок стихійного лиха. Повідомляється про зростаючий тиск в одному з енергоблоків і небезпеку нового витоку радіації.

За даними властей, незначні для здоров`я людей сліди радіації виявлені в деяких овочах, молоці і водопровідній воді.

Експерти Світового банку вважають, що на ліквідацію наслідків катастрофи в Японії піде близько п`яти років, а фінансові витрати складуть приблизно 235 мільярдів доларів.