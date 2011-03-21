Котирування ф'ючерсів на нафту у п'ятницю знизилися після того, як лівійські збройні сили оголосили про припинення вогню. Проте повідомлення про нові бої на суші і мобілізацію західних сил посилили сумніви щодо того, що конфлікт завершиться найближчим часом, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 35 центів, або 0,4%, - до 101,07 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE подешевшали на 97 центів чи 0,8%, - до 113,93 долара за барель.

Ціни на нафту безладно коливалися на торгах у п'ятницю. Увага інвесторів як і раніше сфокусована на подіях у Лівії, звідки експорт нафти був практично припинений з тієї миті, коли місяць тому почалося повстання проти лідера Муаммара КАДДАФІ.

Ф'ючерси на нафту подорожчали більш ніж на 2% після того, як ООН проголосувала за оголошення цієї північноафриканської країни зоною, закритою для польотів. Проте динаміка цін розгорнулися після того, як міністр закордонних справ Лівії оголосив про припинення вогню.

Незважаючи на заклик до світу, повідомлення про нові удари по містах, які перебувають під контролем антиурядових сил, вказали на те, що бої у Лівії продовжилися. Президент США Барак ОБАМА у п'ятницю закликав війська М.КАДДАФИ припинити атаки проти повстанців, тоді як західні країни мобілізують бойові літаки, щоб підготуватися до забезпечення зони, закритої для польотів.

Повстання різко скоротило експорт нафти з Лівії, який раніше складав у середньому 1,3 млн. барелів на день і сприяло різкому зростанню цін на нафту. Безлади в інших країнах регіону, включаючи Бахрейн і Йемен, ще більше посилили побоювання щодо порушень в постачаннях нафти і того, що безлади можуть перекинутися на більших виробників нафти, таких як Саудівська Аравія.

Попри те, що у п'ятницю котирування ф'ючерсів на нафту завершили торги з пониженням, ціни на нафту різко виросли з рівнів нижче 100 доларів за баррель, як спостерігали раніше на тижні. Японія заявила про прогрес у вирішенні кризи на атомній електростанції, пошкодженій в результаті землетрусу магнітудою 9 балів. У результаті аварії на АЕС на ринках спостерігалася знервована ситуація, інвестори сталі обережні до ризикованих активів, таких як сировина.

Події у Японії і арабських країнах по черзі знаходилися в центрі уваги нафтового ринку на минулому тижні.

Квітневі ф'ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів знизилися на 0,12 цента - до 2,9494 долара за галон. Квітневі ф'ючерси на паливний мазут подешевшали на 4,06 цента, або 1,3%, - до 3,0243 долара за галон.