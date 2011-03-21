У Японії з аварійної АЕС «Фукусіма-1» евакуювали персонал

Увесь персонал евакуйовали сьогодні з аварійної японської АЕС "Фукусіма-1", над третім енергоблоком якої видно сірий дим.

Про це передає РІА "Новини" з посиланням на агентство Кіодо.

Про причини екстреної евакуації персоналу і задимлення поки не повідомляють. За даними телеканалу NHK, на територію станції викликано бригаду пожежників.

За даними представників компанії-оператора АЕС ТЕРСО, задимлення було зафіксоване у південно-східній частині третього енергоблоку о 15.55 за місцевим часом (09.55 мск). Через деякий час інтенсивність задимлення дещо знизилася.

Після подій 11 березня на північному заході Японії, землетрусу магнітудою 9,0 на японській АЕС "Фукусіма-1" сталася серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. На АЕС було зафіксовано декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрої зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з'являтися інформація про виявлення у деяких районах Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, у повітрі, питній воді і продуктах харчування.