Четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключено до мережі після ремонту

Енергоблок №4 Рівненської АЕС у понеділок, 21 березня, о 6.21 був підключений до енергомережі після проведення середнього планового ремонту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, сьогодні на АЕС України у роботі 12 з 15 енергоблоків.

Тривають ремонтні роботи на енергоблоці №3 Південно-української АЕС, енергоблоці №4 Запорізької АЕС і енергоблоці №1 Рівненської АЕС.

Диспетчерські графіки генерації складають на сьогодні для ЗАЕС - 5030 МВт, для РАЕС - 1350-1995 МВт, для ПУАЕС - 1460-1630 МВт, для ХАЕС - 2020 МВт.

Радіаційний, протипожежний і екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій України в межах норми.