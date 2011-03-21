Війна у Лівії дозволить Україні збільшити транзит нафти у Європу – експерт

Початок військової операції у Лівії (Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія) дозволить Україні збільшити транзит нафти до Європи.

Таку думку УНІАН висловив експерт Інституту енергетичних досліджень (Київ) Юрій КОРОЛЬЧУК.

За його словами, якщо військові дії у Лівії припиняться, то для відновлення видобутку нафти і, головне, її постачань у країни Європи (ключові споживачі - Італія, Німеччина, Іспанія, Великобританія, Франція), треба буде як мінімум півроку, а як максимум - до 2 років.

"Весь цей час країни Європи потребуватимуть заміщення лівійської нафти. Хоча Лівія добуває тільки 2% (80 млн. тонн) від усього світового видобутку нафти, але практично уся ця нафта надходить в Європу. І на цей момент у країн Європи немає альтернативи", - сказав Ю.КОРОЛЬЧУК.

При цьому він додав, що у 2011 році Росія продовжить збільшення видобутку нафти (2008 р. - 488 млн. тонн, 2009 р. - 494 млн. тонн, 2010 р. - 505 млн. тонн). У такому разі Україна може істотно збільшити транзит нафти своїми трубопроводами.

"За найскромнішими підрахунками, Росія може збільшити прокачування нафти через українську "Дружбу" на 5-7 млн. тонн тільки цього року. Але для цього треба провести грамотні і вигідні для України переговори з Росією. А Європа, швидше за все, потребуватиме додаткових постачань і надалі - у 2012 році", - додав експерт.

Також він зазначив, що збільшення транзиту нафти в Європу дозволить Україні зарекомендувати себе як надійного європейського партнера, отримати додатковий прибуток від транзиту нафти, збільшити об'єм транзиту і тим самим зупинити падіння об'ємів транзиту по українських нафтопроводах.

Як повідомляв УНІАН, транзит нафти до країн Європи через Україну у 2010 році склав 20,139 млн. тонн нафти, що на 30,8%, або 8,972 млн. тонн, менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ "Укртранснафта" (входить у структуру НАК "Нафтогаз України") і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.