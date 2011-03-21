Стокгольмський арбітраж стягнув із угорської Emfesz 527 млн. доларів на користь RUE

Арбітражний суд Торгової палати в Стокгольмі 17 березня ц.р. виніс завершальне рішення в спорі про взаєморозрахунки між компаніями RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і Emfesz Kft (Угорщина).

Про це сказано в повідомленні холдингу Group DF (Австрія), що об`єднує активи бізнесмена Дмитра ФІРТАША, текст якого передано агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що слухання у справі проходили в Стокгольмі 6-9 грудня 2010 року й 17-19 січня 2011 року.

«В результаті суд задовольнив усі вимоги RosUkrEnergo і зажадав від Emfesz виплатити 421 млн. доларів і відповідні відсотки за газ, поставлений у 2008-2009 рр., комерційний кредит у сумі 106 млн. доларів, а також відшкодувати судові витрати RosUkrEnergo в сумі 3,4 млн. євро», – сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що всі зустрічні позови Emfesz судом відхилено.

«Судовий розгляд і рішення поважаних членів Міжнародного арбітражного суду є рішучим засудженням обставин шахрайського продажу Emfesz фірмі RosGas», – прокоментував завершальне рішення й зауваження арбітрів генеральний директор Group DF Роберт ШЕТЛЕР-ДЖОНС.

Також він висловив надію, що угорська влада врахує думку Міжнародного арбітражного суду й належним чином вирішить це питання.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня 2009 року холдингова компанія Group DF заявила, що 100% акціонерного капіталу Emfesz Kft були незаконно передані від Mabofi Holdings Limited компанії RosGas AG (Швейцарія).

У листопаді 2010 року Верховний суд Угорщини залишив у силі рішення нижчих інстанцій, які визнали незаконним рішення Угорського енергетичного офісу, що схвалив угоду з продажу Emfesz компанії RosGas.

Угорський енергетичний офіс (Magyar Energia Hivatal, MEH) із 13 січня ц.р. строком на 90 днів припинив ліцензію Emfesz на торгівлю природним газом на території Угорщини.

Довідка УНІАН. Член Group DF компанія Centragas Holding AG володіє 50% компанії RosUkrEnergo, в якій її партнером є «Газпром».