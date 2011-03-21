Кабмін доручив розробити методику формування прогнозного енергобалансу

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Державним комітетом статистики, Національною комісією регулювання електроенергетики й іншими причетними міністерствами і відомствами розробити методику формування щорічного прогнозного енергетичного балансу країни.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №203-р від 11 березня 2011 р., текст якого оприлюднений на урядовому порталі.

Згідно з документом, Держкомстату також доручено розробити до кінця 2011 року положення про формування щорічного звітного енергобалансу, який формуватиметься на основі даних, що надаються відомству Міненерго, НКРЕ і Міністерством регіонального розвитку і будівництва.

Крім того, Державному агентству з енергоефективності і енергозбереження доручено розробити методику моніторингу показників енергетичного балансу.