Ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень змінилися різнонаправлено

Середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти з 14 по 21 березня 2011 змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 14 по 21 березня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 0,2%, або 20 грн. /т, - до 10940 грн. /т; на бензин А-92 - збільшилися на 0,4%, або 50 грн. /т, - до 11430 грн. /т; на бензин А-95 - знизилися на 0,3%, або 30 грн. /т, - до 11850 грн. /т; на дизельне пальне - знизилися на 0,4%, або 40 грн. / т, - до 9810 грн. /тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95 »створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.