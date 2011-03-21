Президент не виключає можливості продажу акцій «Нафтогазу» на міжнародних біржах
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає можливим продаж частини акцій НАК «Нафтогаз України» на міжнародних біржах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.
Говорячи про реалізацію енергетичної стратегії розвитку України, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що для нього це питання має принципове значення.
«Стратегія повинна включати комплекс заходів, результатом яких повинно стати надійне ефективне і збалансоване забезпечення споживачів України природним газом і продуктами нафтопереробки, гарантований транзит газу та нафти до країн Європейського Союзу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За словами Президента, для отримання цього результату необхідно залучити кошти на зовнішніх та внутрішніх ринках – для забезпечення фінансової стабілізації НАК «Нафтогаз України».
Як сказав глава держави, на базі «Нафтогазу» необхідно створити прозору та ефективну вертикально інтегровану компанію.
«Якщо для цього необхідно поступитися часткою компанії – продати на міжнародних біржах певну частку акцій – на це треба йти. Але не можна тільки вести балачки без вжиття кроків для оздоровлення компанії. Необхідно залучити ефективного інвестора», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.