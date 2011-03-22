У Японії знову стався сильний землетрус

Сильний землетрус магнітудою 6,6 балів стався у вівторок на схід від японської префектури Фукусіма, де розташована аварійна АЕС "Фукусіма-1", повідомляє РІА "Новини" з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Епіцентр підземних поштовхів, зафіксованих о 16.18 за місцевим часом, був за 312 кілометрів на схід від міста Фукусіма і за 415 кілометрів на північний схід від столиці Японії Токіо. Вогнище землетрусу залягало на глибині 26,5 кілометра. Загрози виникнення цунамі не було.

Як повідомляли, землетрус магнітудою 9,0 балів стався у Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки понад десять метрів. За останніми даними, число загиблих і зниклих безвісти у результаті стихійного лиха наближається до 22 тисяч осіб.

В останні дні на сході Японії відбуваються серії афтершоків - майже щодня тут фіксують не менше 20 землетрусів магнітудою більше 5,0. На японських АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" після землетрусу був введений режим НС через вихід з ладу систем охолодження. На "Фукусімі-1" сталися три вибухи - на першому, другому і третьому реакторах, а також пожежа на четвертому енергоблоці. На АЕС було зафіксовано декілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією у радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, у повітрі, питній воді і продуктах харчування.