Міллера переобрано головою правління ВАТ «Газпром»

Москва. Олексій МІЛЛЕР переобраний головою правління ВАТ "Газпром" ще на 5 років.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ "Газпром".

"Рада директорів переобрала Олексія МІЛЛЕРА головою Правління ВАТ "Газпром" з 31 травня 2011 року на 5 років" - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН підписав директиву представникам держави в Раді директорів ВАТ "Газпром" з вказівкою голосувати за продовження контракту голови правління компанії О. МІЛЛЕРА.

Довідка УНІАН. О.МІЛЛЕР народився у 1962 році в м. Ленінграді. Закінчив Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. Вознесенського. Кандидат економічних наук.

Обіймає посаду голови правління ВАТ "Газпром" з 2001 року.