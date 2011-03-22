Без газопостачання залишать 13 підприємств ТКЕ

ДК «Газ України» доручила попередити і відключити від газопостачання 13 підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) у зв`язку з накопиченою ними значній заборгованості, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з даними оперативного моніторингу, станом з 1 жовтня 2010 р. до 21 березня 2011 р. «Донецктеплокомуненерго» заборгувало ДК «Газ України» 295 млн. грн. (рівень оплати – 32%), «Краматорська тепломережа» (Донецька обл.) – 11 млн. грн. (41%), «Маріупольтепломережа» (Донецька обл.) – 149 млн. грн. (37%), «Дніпропетровські теплові мережі» - 180 млн. грн. (45%), «Теплоенерго» (м. Дніпропетровськ) – 37 млн. грн. (44%), «Уж-тепло (м. Ужгород) » – 14 млн. грн. (28%), «Мукачевотепло» (Закарпатська обл.) – 7 млн. грн. (5%), «Теплоенергетик» (м. Кіровоград) – 22 млн. грн. (43%), «Лисичанськтепломережа» (Луганська обл.) - 43 млн. грн. (18%), «Теплопостачання м. Одеси» - 187 млн. грн. (45%), «Одеська ТЕЦ» - 78 млн. грн. (35%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (Харківська обл.) - 39 млн. грн. (27%), «Смілаенергопромтранс» (Черкаська обл.) - 6 млн. грн. (14%).

ДК «Газ України» також наперед поінформувала Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Харківську і Черкаську обласні державні адміністрації, а також Держжитлокомунінспекцію, про необхідність відключення від газопостачання зазначених підприємств ТКЕ - боржників.

Як відзначили у прес-службі ДК «Газ України», раніше компанія неодноразово попереджала і застерігала керівництво теплопостачальних підприємств про можливість відключення від газопостачання у разі накопичення значних боргів.

ДК «Газ України» відзначає, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії, проте сплачені ними кошти своєчасно до компанії не надходять.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Підприємства комунальної теплоенергетики заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.), близько 6,3 млрд. грн. (станом на 21 березня 2011 р., без АЕК «Київенерго»).

Рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ становить 48%.

За даними оперативного моніторингу, найбільша заборгованість (з 1 жовтня 2010 р.) - у підприємств ТКЕ Донецької (1,07 млрд. грн.), Дніпропетровської (879 млн. грн.), Харківської (812 млн. грн.), Луганської (354 млн. грн.), Запорізької (324 млн. грн.), Одеської (308 млн. грн.), Київської (236 млн. грн.), Львівської (231 млн. грн.), Полтавської (199 млн. грн.), Житомирської (142 млн. грн.) областей, а також АР Крим (255 млн. грн.). Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить 1,8 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 52%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ у теплопостачальних підприємств Закарпатської (28%), Донецької (38%), Луганської (40%), Кіровоградської (42%), Дніпропетровської, Житомирської (по 44%), Харківської (45%), Волинської, Чернівецької (по 47%) областей, а також АР Крим (34%) і м. Севастополь (39%).