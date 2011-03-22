«Укрнафта» вирішить питання створення ВІНК та збільшення СК на наступних зборах

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" перенесли питання затвердження програми створення на базі компанії вертикально інтегрованої нафтогазової компанії (ВІНК) і збільшення статутного капіталу на наступні збори акціонерів.

Про це УНІАН повідомив один з акціонерів компанії.

За його словами, ці питання були перенесені через те, що їх необхідно було детальніше підготувати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві почалися позачергові загальні збори акціонерів "Укрнафти", до порядку денного яких включено 22 питання. У тому числі планувалося затвердити програму створення на базі ВАТ "Укрнафта" публічної вертикально інтегрованої нафтогазової компанії (ВІНК).

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50% + 1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".