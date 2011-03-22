«Газ України» доручив відключити від газопостачання 13 підприємств ТКЕ

ДК «Газ України» доручила попередити і відключити від газопостачання 13 підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) у зв`язку з накопиченою ними значній заборгованості, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з даними оперативного моніторингу, станом з 1 жовтня 2010 р. до 21 березня 2011 р. «Донецктеплокомуненерго» заборгувало ДК «Газ України» 295 млн. грн. (рівень оплати – 32%), «Краматорська тепломережа» (Донецька обл.) – 11 млн. грн. (41%), «Маріупольтепломережа» (Донецька обл.) – 149 млн. грн. (37%), «Дніпропетровські теплові мережі» - 180 млн. грн. (45%), «Теплоенерго» (м. Дніпропетровськ) – 37 млн. грн. (44%), «Уж-тепло (м. Ужгород) » – 14 млн. грн. (28%), «Мукачевотепло» (Закарпатська обл.) – 7 млн. грн. (5%), «Теплоенергетик» (м. Кіровоград) – 22 млн. грн. (43%), «Лисичанськтепломережа» (Луганська обл.) - 43 млн. грн. (18%), «Теплопостачання м. Одеси» - 187 млн. грн. (45%), «Одеська ТЕЦ» - 78 млн. грн. (35%), «Дирекція розвитку інфраструктури території» (Харківська обл.) - 39 млн. грн. (27%), «Смілаенергопромтранс» (Черкаська обл.) - 6 млн. грн. (14%).

ДК «Газ України» також наперед поінформувала Дніпропетровську, Донецьку, Закарпатську, Кіровоградську, Луганську, Одеську, Харківську і Черкаську обласні державні адміністрації, а також Держжитлокомунінспекцію, про необхідність відключення від газопостачання зазначених підприємств ТКЕ - боржників.

Як відзначили у прес-службі ДК «Газ України», раніше компанія неодноразово попереджала і застерігала керівництво теплопостачальних підприємств про можливість відключення від газопостачання у разі накопичення значних боргів.

ДК «Газ України» відзначає, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії, проте сплачені ними кошти своєчасно до компанії не надходять.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює своєчасні і повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Підприємства комунальної теплоенергетики заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.), близько 6,3 млрд. грн. (станом на 21 березня 2011 р., без АЕК «Київенерго»).

Рівень розрахунків тепловиробників за спожитий газ становить 48%.

За даними оперативного моніторингу, найбільша заборгованість (з 1 жовтня 2010 р.) - у підприємств ТКЕ Донецької (1,07 млрд. грн.), Дніпропетровської (879 млн. грн.), Харківської (812 млн. грн.). Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить 1,8 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 52%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ у теплопостачальних підприємств Закарпатської (28%), Донецької (38%), Луганської (40%), Кіровоградської (42%), Дніпропетровської, Житомирської (по 44%), Харківської (45%), Волинської, Чернівецької (по 47%) областей, а також АР Крим (34%) і м. Севастополь (39%).