«Газпром» заявляє, що продовжить співпрацю з Україною в усіх напрямках

Москва. Російський газовий монополіст "Газпром" продовжить співпрацю з Україною в усіх ключових напрямах.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ "Газпром", рада директорів взяла до відома інформацію про стан російсько-українських відносин у газовій сфері і перспективи співпраці з Україною.

Зокрема, на засіданні зазначили, що Україна є стратегічним партнером "Газпрому".

Повідомляють, що по її території забезпечується транспортування біля 70% російського газу у Європу - 94,6 млрд. куб. м в 2010 році. Україна - найбільший ринок збуту компанії: у 2010 році "Газпром" поставив на нього 36,5 млрд. куб. м газу. "Газпром" в особі дочірнього підприємства "Газпром збут Україна" присутній українському ринку кінцевого споживача. За підсумками 2010 року, промисловим підприємствам України компанія поставила 3,24 млрд. куб. м газу. Ведеться робота зі створення спільного підприємства "Газпрому" і "Нафтогазу України" для видобутку метану з вугільних пластів, сказано у повідомленні.

Також особливо підкреслили, що багаторічний досвід співпраці Росії і України у газовій сфері, історичний зв'язок газотранспортних систем створюють сприятливі умови для подальшого розвитку масштабного довгострокового взаємовигідного партнерства, у тому числі, в інтеграції діяльності "Газпрому" і "Нафтогазу України".

Правлінню "Газпрому" доручено забезпечити продовження роботи з Україною у рамках чинних довгострокових контрактів купівлі-продажу і транзиту газу, діяльність на внутрішньому ринку України, а також роботи зі створення спільних підприємств в галузі видобутку вуглеводнів.

Довідка УНІАН. 9 січня 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки.

21 квітня 2010 року "Газпром" і "Нафтогаз України" підписали доповнення до вказаних контрактів.

3 квітня 2008 року в Україні зареєстровано 100-процентне дочірнє товариство ВАТ "Газпром" - ТОВ "Газпром збут Україна". Компанія займається постачаннями газу промисловим споживачам України.

30 квітня 2010 року в Сочі, за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Російсько-української міждержавної комісії, голова Уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН висловив пропозицію про об'єднання ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

1 грудня 2010 року голова Правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР та міністр енергетики й вугільної промисловості України Юрій БОЙКО домовилися про створення двох спільних підприємств: з видобутку газу з вугільних пластів на території України та з розробки структури Паласу на шельфі Чорного моря.

21 грудня 2010 року «Газпром» та «Нафтогаз України» підписали Меморандум про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів.