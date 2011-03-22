Акціонери реорганізували “Укрнафту” в ПАТ та прийняли рішення про дематеріалізацію акцій

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ "Укрнафта" прийняли рішення про зміну найменування компанії з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Про це УНІАН повідомив один з акціонерів компанії.

За його словами, також акціонери прийняли рішення про переклад випуску акцій компанії з документарної форми у бездокументну форму (дематеріалізація випуску).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві почалися позачергові загальні збори акціонерів "Укрнафти", до порядку денного яких включено 22 питання.

Попередні збори акціонерів "Укрнафти" відбулися 25 лютого.

За результатами зборів головою правління був призначений Пітер ВАНХЕКЕ замість Олексія КУЩА.

Також акціонери розподілили прибуток за 2010 рік.

Кілька запитань, у тому числі питання про реорганізацію компанії з відкритого в публічне акціонерне товариство, перенесли на 22 березня 2011 року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50% + 1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

У 2009 році "Укрнафта" скоротила чистий прибуток на 73,7% порівняно з 2008 роком - до 378,783 млн. грн.

У 2010 році "Укрнафта" збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком - до 2 млрд. 646,287 млн. грн.