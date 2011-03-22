АМК оштрафував трьох нафтотрейдерів на 150 млн. грн.

Антимонопольний комітет України оштрафував ПП «ОККО-нафтопродукт» (ОККО), ТОВ «Континент Нафто Трейд» (WOG) і ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) на загальну суму 150 млн. грн. за здійснення антиконкурентих узгоджених дій на ринку бензинів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке рішення комітет ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, згідно з рішенням комітету, ПП «ОККО-нафтопродукт» оштрафовано на 32 млн. грн., ТОВ «Континент Нафто Трейд» – на 93 млн. грн. і ТОВ «Альянс Холдинг» – на 25 млн. грн.

Своїм рішенням комітет також зобов`язав цих операторів ринку впродовж двох тижнів з дня отримання рішення встановити економічно обґрунтовані ціни на бензин А-92 і А-95.

Як встановив комітет, компанії впродовж грудня 2010 року – першої декади січня 2011 року одночасно підвищували роздрібні ціни на бензини згаданих марок до однакового рівня. Так, вартість пального на АЗС відповідачів у цьому періоді виросла на 60 коп./літр.

На підставі зібраних доказів та аналізу ситуації на ринку комітет не виявив об`єктивних чинників для таких узгоджених дій. Більше того, у операторів суттєво відрізнялися обсяги наявних залишків пального, нафтопродукти купувалися за різними цінами. Також у відповідачів були різні умови доставки товару на АЗС. Крім того, під час дослідження встановлено, що в окремих випадках оператори купували нафтопродукти за цінами, які перевищували рівень вартості імпорту і рівень показника Platts (індикатор світових цін на нафту і нафтопродукти) до сотень доларів на тонні.

Водночас результати аналізу додаткової інформації, наданої відповідачами на засіданні комітету 15 березня ц.р., не підтвердили наявності об`єктивних причин для виправдання дій операторів і зміни попередніх висновків комітету.

Зараз комітет продовжує розслідування у справі, виділено в окреме провадження, відносно ПІІ «ЛУКОЙЛ Україна» і СП ТОВ «Кершер».

Як повідомляв УНІАН, 4 січня АМКУ порушив справу щодо п`яти великих нафтотрейдерів. Як з`ясував АМКУ, відповідачі без об`єктивно виправданих на те причин одночасно збільшували і встановлювали на однаковому рівні роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне на власних АЗС. Разом з тим це зумовило різке збільшення цін саме в грудні 2010 – січні 2011 року.