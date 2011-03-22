СБУ з’ясовуватиме можливе використання ЄЕСУ фальшивих векселів у розрахунках з “Газпромом”

Служба безпеки України з’ясовуватиме можливе використання корпорацією “Єдині енергетичні системи України” фальшивих векселів при розрахунках з компанією “Газпром”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови СБУ Володимир РОКИТСЬКИЙ.

"Сказати, чи дійсно було використано фальшиві векселі, був склад злочину чи ні, ми зможемо відповісти після перевірки СБУ", - сказав В.РОКИТСЬКИЙ.

У свою чергу, присутній перший заступник генерального прокурора Ренат КУЗМІН підтвердив цю інформацію.

"Такий факт мав місце, що векселі НАК “Нафтогаз”, якими ЄЕСУ платило за боргами, були визнані судом до цього недійсними", - сказав Р.КУЗМІН.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня на прес-конференції прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що екс-керівник уряду Юлія ТИМОШЕНКО була особисто зацікавлена в підписанні газових угод із Росією в 2009 році.

«Чому все-таки пані ТИМОШЕНКО підписала ці угоди? Можливо тому, що їй пробачили борги – 450 млн. доларів, і Росія забула якось дивно раптом про таку серйозну заборгованість. Можливо, забули про векселі, які були видані «Нафтогазом» і якійсь компанії «Босфор», і потім були враховані Міністерством оборони Росії. Якось дивно Росія забула, що найцікавіше - все це робилося напередодні президентських виборів», - сказав М.АЗАРОВ.

Того ж дня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що жодних боргів у компанії «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ) не існувало, і тому це не могло бути предметом домовленостей під час газових переговорів між Україною та Росією.

17 березня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" щодо наявності ознак державної зради в сфері економічної безпеки України.

Згідно з постановою ВР, Тимчасова слідча комісія має розслідувати обставини виникнення заборгованості промислово-фінансової корпорації "Єдині енергетичні системи україни" перед Міністерством оборони Російської Федерації в сумі 198 млн. доларів та перед ВАТ "Газпром" в сумі 84 млн. доларів та надання державних гарантій про їх погашення; розслідувати обставини проведення переговорів, погодження умов і підписання контракту купівлі-продажу природного газу та контракту про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" від 19 січня 2009 року на предмет наявності ознак державної зради в діях колишнього прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Головою ТСК ВР обрано народного депутата Інну БОГОСЛОВСЬКУ (фракція Партії регіонів), заступником народного депутата Юрія ЛИТВИНА (фракція Народної партії).