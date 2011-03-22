В Україні створять сучасний комплекс з переробки нафтошламу

Москва. Швейцарська компанія Man Oil Group і виробник нафтогазового устаткування ВАТ «Турбогаз» (Харків) підписали рамковий контракт на створення комплексу з переробки нафтошламу.

Як повідомив УНІАН президент Man Oil Group Геннадій МАН, буде виготовлено устаткування, яке використовує екологічно безпечну технологію переробки, розроблену компанією Man Oil Group. Проект розрахований на три роки.

За його словами, це результат півторарічної роботи команди фахівців із впровадження новаторської технології в практику. Буде виготовлено і впроваджено абсолютно унікальну установку з переробки різних видів шламу, здатну виділити до 95% вуглеводневої фази. Такий процес дасть змогу відправити товарні нафтопродукти назад у виробництво, а тверду фазу – на біоремедіацію, що забезпечить біологічно чистий грунт, відзначив він.

Г.МАН наголосив, що технологія Man Oil Group гарантує переробку або утилізацію нафтошламів з доочищенням виділеної мінералізованої складової до екологічно прийнятного рівня без утворення вторинних відходів.

«Технології з переробки й видобутку нафти розвиваються стрімко, що створює дедалі більше роботи для компаній з утилізації. Сьогодні ми запускаємо у виробництво вже третє покоління переробного устаткування, що виводить нас на рівень лідера у виробництві устаткування», – наголосив Г.МАН.

У свою чергу, генеральний директор ВАТ «Турбогаз» Олег КУПРИГІН повідомив, що розроблюване устаткування буде встановлено в місцях скупчення шламів у Росії, Україні і в країнах Близького Сходу.

Згідно з офіційним дослідженням, «запаси» нафтошламу становлять: у Росії – 100 млн. тонн, в Азербайджані – 25 млн. тонн, у Казахстані – 40 млн. тонн, в Україні – близько 5 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Компанія Man Oil Group створена в Швейцарії. Офіси компанії розташовані в Швейцарії, Росії, Україні, Казахстані й Азербайджані. Компанія вирішує завдання екологічної безпеки, забезпечуючи в промислових масштабах комплексну переробку нафтошламів і нафтозабруднених грунтів з подальшою біоремедіацією мінеральної складової.

ВАТ «Турбогаз» має 36-річний досвід розробки і виробництва енерготехнологічного устаткування для нафтової і газової промисловості. Над проектом працює більш як половина фахівців підприємства – 180 чоловік, зокрема 5 кандидатів наук, 2 члени- кореспонденти Академії наук.

Оснащеність підприємства, кваліфікація фахівців і позитивний досвід роботи ВАТ "Турбогаз" і дочірнього підприємства "Завод Турбогаз" дозволяють реалізовувати проекти із впровадження високотехнологічного устаткування власної розробки.

Відповідно до затвердженого графіка постачань, устаткування третього покоління буде виготовлено і встановлено наприкінці травня цього року.

*** Нафтошлами – це складні фізико-хімічні суміші, які складаються з нафтопродуктів, механічних домішок (глини, оксидів металів, піску) і води. Співвідношення складових нафтошлам елементів може бути найрізноманітнішим.

Нафтові шлами утворюються при проведенні таких виробничих процесів, як переробка, видобуток і транспортування нафти. Даний тип відходів становить велику небезпеку для навколишнього середовища і підлягає похованню або переробці.