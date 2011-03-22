Клюєв: для розвитку відновлюваних джерел енергії буде залучено 3 млрд. дол. приватних інвестицій

Для розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні в найближчі 3-4 роки планується залучити близько 3 млрд. доларів приватних інвестицій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку України, про це Андрій КЛЮЄВ повідомив під час зустрічі з головою Глобального екологічного фонду Монік БАРБЮ.

За його словами, значна кількість міжнародних інвесторів висловила активну зацікавленість розвивати відповідні проекти саме в Україні.

Також А.КЛЮЄВ відзначив, що уряд України надзвичайно зацікавлений у тому, аби активно розв’язувати екологічні й соціальні проблеми шляхом залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проектів.

А.КЛЮЄВ і М.БАРБЮ обговорили можливі перспективні напрями співпраці в Україні. Йшлося про проекти з очищення території України від небезпечних хімічних відходів, зокрема, про можливість будівництва в Україні виробництв з їх переробки.

А.КЛЮЄВ відзначив, що, попри складність завдань, певні можливості для залучення в цей процес приватних інвестицій може дати прийнятий минулого року закон про державно-приватне партнерство.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості про співпрацю в проектах із забезпечення населення України, зокрема Криму, питною водою.

Також А.КЛЮЄВ відзначив важливість для України розв’язання чорнобильських проблем. Він повідомив, що керівництво країни покладає великі надії на міжнародну конференцію країн-донорів, яка відбудеться в Києві у квітні.

«Ми повинні якомога швидше добудувати новий конфайнмент над зруйнованим 25 років тому блоком ЧАЕС», – наголосив А.КЛЮЄВ.

***Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) є однією з найбільших екологічних організацій у світі і найбільшим донором проектів технічної допомоги у сфері охорони навколишнього середовища. ГЕФ створена в 1991 в структурі Світового банку на підставі домовленостей між Програмою розвитку ООН (ПРООН) і Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), членами якого є 182 держави, міжнародні організації, неурядові організації і приватні компанії.

У 1994 році в Ріо на Саміті Землі ГЕФ була реорганізована, вийшла із системи Світового банку і стала окремою установою.

Починаючи з 1991 року, ГЕФ виділив грантів на суму 8,7 млрд. доларів США для підтримки більш як 2400 проектів, які сприяють глобальному поліпшенню навколишнього середовища в більш ніж 160 країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою.

Фінансування ГЕФ здійснюється за рахунок країн-донорів.