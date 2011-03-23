У Японії через радіацію припинили роботи з відновлення реактора АЕС

Відновні роботи на другому реакторі японської АЕС "Фукусіма-1" припинені через високий рівень радіації; на першому реакторі зростає температура, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

За даними агентства з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA), всі працівники були евакуйовані з будівлі другого реактора, після того як прилади показали, що рівень радіації досягає 500 милізівертів за годину. Міністерство здоров`я, праці і соціального забезпечення Японії 16 березня збільшило максимальне значення допустимої дози опромінення для ядерників до 250 мілізівертів із 100 мілізівертів. Таке рішення в міністерстві назвали "неминучим в обставинах, що склалися".

Разом з тим, на першому реакторі знову відзначено підвищення температури з гранично допустимих 302 градусів за Цельсієм до 400 градусів. Проте NISA повідомляє, що ніякої загрози підвищення температури не представляє.

Після землетрусу магнітудою 9 балів у Японії 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" був введений режим надзвичайної ситуації. На "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках, пізніше - вибух і кілька спалахів на четвертому енергоблоці, який також використовується як сховище відпрацьованого ядерного палива. На першому реакторі виявлені пошкодження приблизно 70% паливних складок, на третьому - пошкодження захисної оболонки реактора.

У той же час, рівень радіації перевищений у воді на одній з водоочисних споруд японської столиці Токіо, повідомило агентство Кіодо. У воді виявлено радіоактивний йод, вміст якого на 1 літр склав 210 беккерелів. Безпечною нормою для вживання води і приготування молока для грудних дітей є межа в 100 беккерелів. Мерія мегаполісу закликала населення утриматися від вживання води. Раніше надходили повідомлення про перевищення норм вмісту радіації у воді в префектурі Фукусіма. Цього тижня введені обмеження постачань на ринок продуктів з чотирьох префектур через перевищення радіаційних норм. Прем`єр-міністр країни Наото КАН закликав утриматися від споживання 11 видів овочів з префектури Фукусіма з тих же причин.