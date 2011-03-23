Уряд жорстко стежитиме за виконанням домовленості з трейдерами щодо цін на бензин - Азаров

Уряд України жорстко вимагатиме дотримання, і стежитиме за виконанням домовленості з трейдерами щодо цін на бензин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що, незважаючи на досягнуті домовленості щодо максимальних цін на бензин, на ринку нафтопродуктів мають місце факти завищення цін.

«У нас розмова буде жорстка. Ніде у світі не існує таких націнок на пальне, як в Україні. Якщо трейдери вимагають європейських умов роботи – ми їх їм забезпечимо, і почнемо з приведення у відповідність з європейськими стандартами комерційної націнки», - сказав прем`єр.

Він зазначив, що в Європі націнка на тонну нафтопродуктів в 2010 році становила 140 дол., тоді як в Україні – 177 дол.

«Тобто запас прибутку для трейдерів – близько 1 грн. на літрі 95-го бензину. І не треба вводити в оману громадян, лякаючи їх зростанням світових цін (на нафту – УНІАН). Не так вони зросли, як надприбутки недобросовісних торговців», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості на нараді, яка проводилася за дорученням прем`єр-міністра М.АЗАРОВА, встановила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./літр, на дизельне пальне – 9 грн./літр.

Раніше максимальна рекомендована межа роздрібної ціни на А-95 і дизпальне становила 8,76 грн./л і 8,33 грн./л, відповідно.