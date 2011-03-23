Мережа автозаправок «ОККО» вважає необгрунтованим штраф АМК

ПП «ОККО Нафтопродукт» (входить до складу ПАТ «Концерн Галнафтогаз», керує заправною мережею «ОККО») вважає необгрунтованим рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладення штрафу на компанію у розмірі 32 млн. грн. за здійснення антиконкурентних узгоджених дій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Як відомо, АМКУ встановив, що ПП «ОККО Нафтопродукт», а також ТОВ «Континент НефтеТрейд» (мережа WOG) і ТОВ «Альянс-Холдинг (Shell) » впродовж грудня 2010 р. – першої декади січня 2011 р. одночасно і до однакового рівня підвищували роздрібні ціни на високооктанові бензини.

Водночас, мережа «ОККО» не вважає дані обставини свідоцтвом здійснення антиконкурентних дій.

«Згідно із законодавством про захист економічної конкуренції і практикою його застосування, схожі дії (однакові ціни на АЗС) не є самі по собі порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, і можуть кваліфікуватися органами АМКУ як антиконкурентні узгоджені дії лише у разі доведення цими органами змови (усної або письмової) між суб`єктами господарювання про здійснення таких дій. При розгляді даної справи АМКУ жодним чином не довів наявність змови між суб`єктами господарювання», – сказано у повідомленні.

Водночас у компанії зазначають, що АМКУ не врахував різниці між «узгодженою поведінкою» і «паралельною поведінкою».

«Адже, як неодноразово наголошувалося представниками європейських антимонопольних відомств, на ринку нафтопродуктів часто можливі ситуації, коли дії суб`єктів господарювання є схожими (наприклад, однакова ціна певного товару), проте така «схожість» обумовлена специфікою товарного ринку, і не є результатом домовленостей між суб`єктами господарювання. Тому у кожному конкретному випадку має проводитися детальне (а не “кількатижневе”) дослідження ринкової ситуації (стосовно всіх учасників ринку, а не лише вибірково узятих окремих трьох)», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі також зазначають, що специфіка ринку роздрібної реалізації нафтопродуктів полягає у тому, що роздрібні ціни на АЗС є відкритими і публічними. Тому цей ринок добре моніториться, і підприємство може оперативно реагувати на дії свого конкурента щодо зміни ціни. У зв`язку з цим рівень цін на АЗС, зазвичай, однаковий, що підтверджує наявність жорсткої конкуренції на ринку. Така поведінка, підкреслює компанія, не заборонена жодним конкурентним законодавством жодної країни.

«Враховуючи вищесказане, а також надзвичайну складність даної категорії справ, посилює сумніви в об`єктивності дій АМКУ «виведення» (виділення для окремого розгляду) у даній справі двох потужних російських вертикально інтегрованих нафтових компаній вже після направлення усім п`яти суб`єктам господарювання попередніх висновків у справі, в яких усі п`ятеро (а не троє) учасників ринку були визнані фахівцями АМКУ такими, що здійснили порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Сподіваємося, що найближчим часом у цій справі буде ухвалене аналогічне жорстке рішення», – йдеться у повідомленні.

Компанія також висловила занепокоєність маніпулюванням нормами чинного законодавства з боку АМКУ, і висловила сподівання, що така діяльність істотно не вплине на інвестиційну привабливість держави.

Нагадаємо, 22 березня АМКУ наклав на мережі автозаправних станцій «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) і ПП «ОККО Нафтопродукт» (ОККО) штраф у розмірі 1% виручки. Штраф для мережі WOG склав близько 93 млн. грн., ОККО – близько 32 млн. грн. і Shell – близько 25 млн. грн.

Разом з тим Антимонопольний комітет продовжує розслідування стосовно ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» і СП ТОВ «Кершер» (керує мережею ТНК-ВР в Україні), виділивши його в окреме провадження.