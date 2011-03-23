Реалізація бензину через АЗС збільшилася на 6,6%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7413 одиниць, у лютому збільшилася на 6,6%, порівняно з лютим 2010 року, до 231,7 тис. тонн, дизельного пального на 12,5% – до 128,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні наголошується, що в обсязі реалізованого бензину 50,8% припадає на продаж бензину марки А-94-98, 44,4% – А-90-93, 4,8% – А-72-80.

У лютому через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого і стисненого газу для автомобілів на загальну суму 4,129 млрд. грн., з якої 2,614 млрд. грн. (63,3%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного і 1,245 млрд. грн. (30,1%), – від продажу дизельного пального, 169,9 млн. грн. (4,1%) – від продажу зрідженого газу і 100,9 млн. грн. (2,5%) – від продажу стисненого газу.

На 1 березня 2011 року на АЗС в залишках налічувалося 129,8 тис. тонн бензину, 55,2 тис. тонн дизельного пального, 6,2 тис. тонн зрідженого газу і 0,5 тис. тонн стисненого газу.