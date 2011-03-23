Асоціація нафтотрейдерів: рішення АМК про штрафи було ухвалене під тиском Міненерговугілля

Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» вважає, що рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про накладання штрафів на мережі АЗС "ОККО", WOG і Shell було ухвалене під адміністративним тиском з боку Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, а тому є тенденційним і несправедливим.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації нафтотрейдерів, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що, водночас, це рішення є вельми символічною рисою під тримісячною роботою операторів ринку із заборони цін на нафтопродукти в Україні. У січні АЗС торгували без урахування 40% (50 коп./літр) підвищення акцизного збору; у лютому виконали прохання про стабілізацію цін на А-95 нижче 9 грн./літр, тоді як вартість нафти у світі за цей період зросла більш ніж на 20%. Відкладене зростання цін у січні-лютому почало відбуватися в березні, проте роздріб, як і раніше, відстає за темпами від оптового сегменту на 40-50 коп./літр.

«Сьогоднішні події є наслідком і, по суті, продовженням політики безпідставного ручного регулювання і дезинформації уряду і прем`єр-міністра з боку Міненерговугілля. Замість об`єктивного аналізу ситуації, виявлення причин і шляхів мінімізації вирішення проблеми галузеве міністерство вдалося до силового тиску і пошуку винних в особі учасників ринку», – наголошується у повідомленні.

Асоціація заявляє, що вказівку керівника Міненерговугілля Юрія БОЙКО про зниження відпускних цін на 300 грн./тонна нафтопереробні підприємства України не виконали.

«Дії Міненерговугілля не знімуть з порядку денного реальних причин зростання цін на нафтопродукти – цінової кризи на світовому ринку енергоносіїв – і, відповідно, не зможуть вплинути на цінову ситуацію в Україні. Ми знову заявляємо: вся провина за подальше «несподіване» зростання цін і можливий дефіцит нафтопродуктів лежатиме на Міненерговугілля, яке останніми місяцями не вважає за потрібне вести рівноправний діалог з учасниками паливного ринку», – сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня АМКУ наклав на мережі автозаправних станцій «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell) і ПП «ОККО Нафтопродукт» (ОККО) штраф у розмірі 1% виручки. Штраф для мережі WOG склав близько 93 млн. грн., ОККО – близько 32 млн. грн. і Shell – близько 25 млн. грн.

Разом з тим Антимонопольний комітет продовжує розслідування стосовно ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» і СП ТОВ «Кершер» (керує мережею ТНК-ВР в Україні), виділивши його в окреме провадження.