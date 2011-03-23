Ціна української нафти на торгах УМВБ збільшилася на 2,2%

Середньозважена ціна реалізації української нафти 23 березня на аукціонних торгах № 151 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 2,2%, або на 137 грн. за тонну, у порівнянні з попереднім аукціоном, до 6267 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошують, що на торгах було реалізовано 177,360 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 111 млн. 515,120 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 25 лютого на аукціонних торгах № 150 на УМВБ збільшилася на 5,9%, або на 340 грн. за тонну, у порівнянні з попереднім аукціоном, до 6130 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу та побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно зі ст. 3 Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», стартова ціна реалізованої на аукціонах української нафти і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.