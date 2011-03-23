В Україні тільки Запорізька АЕС не прошла сейсмічну оцінку - експерт

Запорізька атомна електростанція - єдина з українських атомних станцій, яка при проектуванні не проходила оцінку сейсмічних ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході круглого столу на тему: "Енергетична безпека Європи", організованого Інститутом ім. Горшеніна, заявив заступник директора Інституту геодезії ім. Суботіна НАНУ Олександр КЕНДЗЕРА.

За його словами, у 70-і роки, коли проектували ЗАЕС, територія, на якій вона розташована, вважалася безпечною з точки зору ймовірності землетрусів.

"Проте зараз можна говорити про те, що і Запорізька АЕС, як і інші українські АЕС, потрапляє в зону ризику, хоча ймовірність потужного землетрусу на цій території мала", - сказав О.КЕНДЗЕРА.

Він переконаний, що на усіх українських АЕС необхідно створити систему сейсмічного моніторингу, яка дозволить оцінити ризики можливих землетрусів.

"Звичайно, ніде у світі немає технологій, які дозволяють передбачити потужний землетрус хоч би за день до його початку. Тому від землетрусів стратегічні об'єкти захищають іншими методами. Визначають ступінь вразливості об'єкту від сейсмічної дії і за допомогою конструктивних рішень скорочують ризик його руйнування. Усі реактори українських АЕС розраховані на землетруси силою 7-8 балів. Проте треба пам'ятати, що реактор на японській АЕС "Фукусіма" землетрус витримав, зруйновані були інфраструктурні об'єкти, що забезпечують його життєдіяльність. Саме їм сьогодні треба приділяти особливу увагу", - підкреслив О.КЕНДЗЕРА.

За даними експерта, вартість системи сейсмічного моніторингу для однієї АЕС складає 2-3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Нині в Україні діють 4 АЕС: Рівненська, Південно-українська, Запорізька і Хмельницька - з 15 енергоблоками.