Україні невигідно відмовлятися від ядерної енергетики, але потрібні безпечніші реактори

Україні невигідно відмовлятися від ядерної енергетики, але необхідно перекладати свої АЕС на сучасніші і безпечніші ядерні реактори. Таку думку висловили експерти сьогодні під час "круглого столу" на тему "Енергетична безпека Європи", організованого Інститутом Горшеніна.

На думку екс-уповноваженого президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, на найближчі 50-100 років розумної альтернативи ядерній енергетиці для України немає.

"Події в Японії повинні стати для нас сигналом для переходу на нові типи реакторів, які забезпечать більшу безпеку, ніж реактори другого покоління, які є сьогодні в Україні. Але перехід на нові реактори неможливий в умовах окремо взятої країни будь це США, Японія або Росія, тут потрібна спільна міжнародна діяльність", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, екс-директор ЧАЕС Сергій ПАРАШИН також переконаний, що ядерна енергетика існує і існуватиме в майбутньому, тому що вона значно дешевша за інші джерела електроенергії. "Економіка лежить в основі усіх рішень влади і є в інтересах суспільства. Якщо АЕС, яка виробляє в рік певну кількість електроенергії, вимагає витрат у розмірі 120 млн. дол., то ідентична за потужністю ТЕС отримує 300 млн. на рік за ту ж електроенергію. З точки зору споживача і суспільства вибір очевидний, звичайно, за умови гарантій безпеки", - сказав С. ПАРАШИН.

Що стосується безпеки АЕС, то, за словами експерта, нинішній стан атомної енергетики ставить її на соте місце у світі щодо небезпеки серед усіх інших небезпечних виробництв. "Фахівці знають, як визначається цей показник, - необхідно порахувати кількість смертей на одиницю продукції. Так от, кількість смертей в атомній енергетиці надзвичайна мала, як і кількість захворювань. Я зараз говорю про весь світ, а не про Україну", - уточнив С. ПАРАШИН.

Він також вважає, що Україні необхідно перекладати свої АЕС на нові, безпечніші типи реакторів. "Такі реактори розроблені, це так звані реактори з внутрішньою системою безпеки, які не залежать від зовнішніх чинників. Правда, ці реактори значно дорожчі від тих, які сьогодні функціонують на наших АЕС", - додав С. ПАРАШИН.

У свою чергу голова правління Фонду розвитку ядерної енергетики Анатолій ШВЕДОВ зазначив, що в Україні нині відсутнє цілісне бачення розвитку атомної галузі.

"Ми повинні правильно написати стратегію розвитку ядерної енергетики і вкладати гроші в розробку і реалізацію нових безпечних технологій у цій сфері, - сказав він і додав: - У нас немає альтернативи збереженню і розвитку АЕС. Міненерго планує збільшити кількість електроенергії, що виробляється теплоелектростанціями, до 70% від загального об'єму (зараз АЕС виробляють близько 50% усієї електроенергії в Україні - УНІАН), але це стане катастрофою для нашої енергетики з економічної та екологічної точок зору. Що ж до альтернативних джерел електроенергії, то сонячна і вітрова енергетика локальні і не можуть замінити традиційні ТЕС та АЕС".