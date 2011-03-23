Виводити з експлуатації старі енергоблоки українських АЕС недоцільно – експерти

Виводити з експлуатації енергоблоки українських АЕС, які відпрацювали свій проектний термін, сьогодні недоцільно як з економічної, так і з технічної точки зору.

Таку думку висловили експерти сьогодні в ході «круглого столу» на тему «Енергетична безпека Європи», організованого Інститутом Горшеніна.

Зокрема, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, екс-директор ЧАЕС Сергій ПАРАШИН зазначив, що в нинішній ситуації старі реактори на українських АЕС повинні працювати. «Їх не потрібно виводити з експлуатації – це збитки. Вже подовжена робота на двох блоках, сьогодні вони працюють не гірше за інші АЕС. «Енергоатом» працює над питанням модернізації цих енергоблоків. Але це сьогоднішнє оперативне рішення. Якщо говорити про перспективи, то за ті 20 років, на які подовжено термін роботи найстарішого українського реактора, можна прийти до різних рішень, у тому числі й до скорочення атомної енергетики в Україні», – сказав експерт.

У свою чергу, голова правління Фонду розвитку ядерної енергетики Анатолій ШВЕДОВ зазначив, що, говорячи про виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС, потрібно пам`ятати, що у нас немає сьогодні для цього відпрацьованих технологій.

На думку екс-уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, реактори з подовженим терміном експлуатації, безумовно, вимагають підвищеної уваги. «Приблизно півтора роки тому за участю фахівців Академії наук України, а також їхніх колег із Франції, Чехії було проведено аналіз кількості інцидентів на АЕС різних країн. Перше місце за рівнем безпеки зайняли британські реактори, й пояснюється це лише тим, що Великобританія ніколи не проводила подовження ресурсу своїх енергоблоків після відпрацювання ними спочатку встановленого терміну. Всі інші ресурс подовжували», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Разом із тим він підкреслив, що оптимальним рішенням для України в сьогоднішніх умовах є подовження термінів експлуатації реакторів. «Грошей для виведення реакторів, що відпрацювали проектний термін, просто немає, і якщо ми не впевнені, що можемо сьогодні забезпечити виведення реакторів із експлуатації що називається до «зеленого майданчика», то краще це питання поки відкласти», – додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня ц.р. у Німеччині було оголошено мораторій на 3 місяці на подовження термінів експлуатації атомних електростанцій (АЕС).

За словами федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, події, що відбуваються в Японії, «змінюють ситуацію також і у Німеччині».

Довідка УНІАН. 10 грудня 2010 року Державний комітет із ядерного регулювання України (ДКЯРУ) видав ліцензію на подовження терміну експлуатації 1-го й 2-го енергоблоків (ВВЕР-440) Рівненської АЕС. Нормативний термін експлуатації цих енергоблоків закінчувався відповідно в 2010 і 2011 роках, тепер його подовжено ще на 20 років.