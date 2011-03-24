В Японії поновилися роботи з охолодження реакторів на АЕС "Фукусіма"
09:21, 24 березня 2011Енергетика
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В Японії сьогодні вранці рятувальники поновили роботи з охолодження реакторів на атомній електростанції "Фукусіма-Даїчі", потерпілій після землетрусу 11 березня.
Реактори обливають водою, передає радіо «Свобода».
Вранці над чотирма з шести енергоблоків підіймалася біла пара.
Роботи були припинені у середу після того, як з реактора № 3 повалив чорний дим.
На всіх шести енергоблоках відновлено електропостачання. Інженери незабаром розраховують запустити штатну систему охолодження реакторів.
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