В Японії поновилися роботи з охолодження реакторів на АЕС "Фукусіма"

В Японії сьогодні вранці рятувальники поновили роботи з охолодження реакторів на атомній електростанції "Фукусіма-Даїчі", потерпілій після землетрусу 11 березня.

Реактори обливають водою, передає радіо «Свобода».

Вранці над чотирма з шести енергоблоків підіймалася біла пара.

Роботи були припинені у середу після того, як з реактора № 3 повалив чорний дим.

На всіх шести енергоблоках відновлено електропостачання. Інженери незабаром розраховують запустити штатну систему охолодження реакторів.