Рівненський госпсуд повернув у власність України нафтопровід російського «Транснефтекпродукта»

Господарський суд Рівненської області задовольнив позов Генеральної прокуратури України і повернув у державну власність 1 тис. 433 км нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – Армавір – Трудова».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненщини, суть справи полягала в тому, що нафтогони свого часу були незаконно оформлені на компанію «ПрикарпатЗахідтранс» (Рівне), яка є дочірнім підприємством відкритого акціонерного товариства «Юго-Запад транснефтепродукт» (Росія), що належить акціонерній компанії «Транснефтепродукт» (Росія).

На вимогу прокурора області суд витребував частини нафтопродуктопроводів, що пролягають територією України, з володіння зазначеного підприємства і передав їх Фонду державного майна України.

Нині компанія «ПрикарпатЗахідтранс» здійснює транспортування бензину й дизельного палива від кордону з Білоруссю територією Житомирської і західних областей України, а також експортує нафтопродукти в Угорщину.