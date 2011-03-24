Котирування ф’ючерсів на нафту на NYMEX виросли на тлі зниження запасів бензину

Ф`ючерси на нафту у середу закрилися на найвищому рівні за два з половиною роки, тоді як авіаудари по Лівії продовжилися, а в США повідомили про різке падіння запасів бензину, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування квітневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 78 центів, або 0,7%, - до 105,75 долара за барель. Це найвищий рівень закриття з вересня 2008 року.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися на 15 центів, або 0,1%, - до 115,55 долара за барель.

Найближчі ф`ючерси на нафту на NYMEX виросли приблизно на 1 долар із закінченням терміну дії квітневих ф`ючерсів у вівторок, які закрилися на рівні 104 долара за барель.

Коаліція продовжила наносити авіаудари по військах лівійського лідера Муамара КАДДАФІ. У результаті конфлікту і санкцій західних країн експорт нафти з Лівії скоротився на 1,3 млн. барелів на день. Учасники ринку стурбовані невизначеністю щодо того, як довго триватимуть зіткнення, і готуються до того, що лівійської нафти, ймовірно, не буде на ринку протягом тривалого часу.

Повідомлення у середу про те, що сирійські спецслужби відкрили вогонь по учасниках антиурядової демонстрації в південному місті Дараа, убивши п`ятьох осіб, відновили побоювання, що нестабільність може поширитися на інших великих нафтовиробників. Саудівська Аравія - найбільший у світі експортер нафти - підвищила виробництво нафти для того, щоб заповнити нестачу лівійської нафти.

Ціни на нафту в останні сесії різко виросли, оскільки інтервенція країн Заходу в Лівію і побоювання щодо істотніших перебоїв з постачаннями затьмарили катастрофу в Японії. Ціни на нафту повернулися до максимумів, досягнутих до того, як 11 березня землетрус зруйнував північно-східну частину Японії, викликавши ядерну кризу і змусивши інвесторів уникати ризикованих активів, таких як сировина. Ціни на нафту на NYMEX минулого тижня виросли приблизно на 8%.

Ціни на нафту продовжили рости після того, як Міністерство енергетики США повідомило про значніше, ніж очікувалося, зниженні запасів бензину у США минулого тижня. Згідно з отриманими даними, запаси бензину впали на 5,3 млн. барелів на тижні 12-18 березня. Аналітики, опитані Dow Jones Newswires, очікували зниження запасів на 2 млн. барелів.

Зниження запасів бензину стало найбільшим тижневим зниженням з вересня 2008 року, коли ураган Айк перервав виробництво бензину уздовж північного узбережжя Мексиканської затоки. Запаси бензину впали на 21,4 млн. барелів за останні п`ять тижнів.

Запаси нафти виросли на 2,1 млн. барелів. Запаси дистилятів, включаючи паливний мазут і дизельне паливо, залишилися без змін. Завантаженість нафтопереробки виросла на 0,7 процентного пункту - до 84,1%. Аналітики прогнозували ріст запасів нафти до 1,7 млн. барелів, зниження запасів дистилятів - до 1,4 млн. барелів і завантаженість нафтопереробки на рівні 83,4%.

Квітневі ф`ючерси на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 1,68 цента, або 0,6%, - до 3,0213 долара за галон. Квітневі ф`ючерси на паливний мазут подорожчали на 2,12 цента чи 0,7%, - до 3,0550 долара за галон.