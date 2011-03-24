«Укргазвидобування» спрощує умови роботи для постачальників

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", здійснює політику, спрямовану на поліпшення ефективності забезпечення підприємств компанії матеріалами і устаткуванням, зокрема, спрощує умови роботи для постачальників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні сказано, що компанія в односторонньому порядку зменшує термін плати за поставлені матеріали і устаткування, а також виконані послуги зі 120 до 30 днів. Також постачальників звільняють від необхідності надання банківських гарантій і грошових застав, які досягали 5% вартості контрактів.

Таким чином, постачальники отримують можливість уникнути додаткових витрат при постачаннях продукції для підприємств ДК "Укргазвидобування".

"Завдяки нововведенням "Укргазвидобування" розраховує залучити до спільної роботи нові компанії. Збільшення кількості пропозицій постачальників сприятиме підвищенню конкуренції і зниженню цін на послуги, матеріали і устаткування" - зазначено у повідомленні.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" є найбільшою газодобувною компанією України, яка забезпечує більше 70% від загального видобутку газу в країні.

Річний план потреб і закупівель ДК "Укргазвидобування" на 2011 рік складає 3,35 млрд. грн.