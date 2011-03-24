Трейдерам рекомендували дотримуватися цінового коридору на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала трейдерам дотримуватися встановленого раніше цінового коридору - 9,5 грн./л на бензин А-95 і 9 грн./л - на дизельне паливо.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, таке рішення було прийняте 23 березня на засіданні групи, яке проводилося під головуванням міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Головним питанням, яке обговорювали на засіданні, стала ситуація на ринку нафти і нафтопродуктів, яка має вагоме значення в соціально-економічному житті країни, зокрема, дотримання компаніями - учасниками ринку коридору рекомендованих цін на моторні палива.

Згідно з озвученими під час засідання даними, зростання цін на нафтопродукти з 11 по 23 березня мало такий характер: роздрібна ціна бензину А-95 збільшилася на 1,05% (у Європі - знизилася на 2,29%); дизельного палива - на 1,68% (у Європі - на 0,72%).

Під час засідання учасники також обговорили допрацьований проект Меморандуму між Кабінетом Міністрів України і вітчизняними виробниками нафтопродуктів щодо збільшення об`ємів переробки нафти у 2011 році і подальших роках.

Як повідомляв УНІАН, ціновий коридор на бензин А-95 у розмірі 9,5 грн./л і на дизельне паливо у розмірі 9 грн./л встановила Експертно-аналітична група 11 березня 2011 року.