«Нафтогаз» закупить по 100 тис. тонн нафтопродуктів та нафти для стабілізації цін

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України доручило НАК "Нафтогаз України" закупити 100 тис. тонн світлих нафтопродуктів і 100 тис. тонн нафти для стабілізації цін на ринку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, таке доручення було дане 23 березня на засіданні Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості, яке проводилося під головуванням міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Головним питанням, яке обговорювали на засіданні, стала ситуація на ринку нафти і нафтопродуктів, яка має вагоме значення у соціально-економічному житті країни, зокрема, дотримання компаніями - учасниками ринку коридору рекомендованих цін на моторні палива.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Експертно-аналітична група рекомендувала трейдерам дотримуватися встановленого раніше цінового коридору – 9,5 грн./л на бензин А-95 та 9 грн./л – на дизельне пальне.