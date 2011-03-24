Клюєв 25-26 березня у Брюселі проведе зустрічі з єврокомісарами

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ 25-26 березня прикмет участь у Брюсельському форумі, організованому Фондом Маршала, і проведе ряд зустрічей з єврокомісарами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра, зокрема, А.КЛЮЄВ проведе зустріч з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, членом ЄК з питань внутрішньої політики Сесілією МАЛЬМСТРЕМ, членом ЄК з питань фінансового програмування і бюджету Янушем ЛЕВАНДОВСЬКИ.

Учасники форуму проведуть дискусії з актуальних питань енергетики, економіки і фінансів.

У заході візьмуть участь керівники Європарламенту, генеральний директор Світової організації торгівлі, президент Всесвітнього банку, президент Латвії, прем'єр-міністри Бельгії, Польщі, сенатори і конгресмени США, а також президент Європейської народної партії.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ очолює українську частину переговорної групи з підготовки угоди про зону вільної торгівлі України і ЄС, яка є невід'ємною частиною угоди про асоціацію.

Переговори з підготовки документу планують завершити у першій половині 2011 року.