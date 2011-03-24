Тігіпко: Україна залишиться ключовим транзитером після акціонування ГТС з участю європейців та «Газпрому»

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії "Сильна Україна" Сергій ТІГІПКО заявляє, що Україна зможе зберегти статус ключового транзитера тільки після акціонування газотранспортної системи (ГТС) за участю європейських концернів і ВАТ "Газпром" (Росія).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії "Сильна Україна".

За словами С. ТІГІПКА, міжнародна ситуація дозволяє Україні ефективніше використовувати свій транзитний потенціал.

"Нестабільність на Близькому Сході зумовлює збільшення постачань енергоносіїв з Росії в Європу. Україна як країна-транзитер повинна використовувати цю ситуацію у своїх інтересах", - заявив С. ТІГІПКО.

"Лівія, яка була одним з провідних постачальників нафти і газу в Європу, на тривалий час виведена з гри. Можуть виникнути питання і з постачаннями палива з інших арабських країн. З політичних міркувань може бути призупинена атомна генерація. Усе це повернее у східному напрямку пріоритетну роль в забезпеченні Євросоюзу енергією. У таких умовах Україні необхідно зробити усе можливе, щоб потік експорту російського газу та інших видів палива в країни ЄС пішов саме через нашу територію", - підкреслив віце-прем`єр.

С. ТІГІПКО звернув увагу на те, що поки Захід зайнятий військовою кампанією проти Муаммара КАДДАФІ, російський прем`єр Володимир ПУТІН продовжує розширювати число учасників проекту "Південний потік".

"Енергетична дипломатія Росії украй ефективна, і обставини їй сприяють. Зберегти статус ключового транзитера Україна зможе тільки у тому випадку, якщо оперативно запропонує реальну схему акціонування газотранспортної системи за участю європейських енергетичних концернів і "Газпрому", - заявив С. ТІГІПКО.

Лідер партії "Сильна Україна" висловився на підтримку зусиль уряду з залучення західних інвесторів до розробки родовищ сланцевого та інших нетрадиційних видів газу на території України.