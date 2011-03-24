«Газ України» відключив Одесу від теплопостачання

Минулої ночі, коли температура повітря в Одесі складала 4 градуси тепла, фахівці ДК "Газ України" відключили будинки жителів міста від газопостачання, мотивуючи це заборгованістю населення за енергоносії у розмірі понад 262 млн. грн.

Коментуючи відключення будинків від теплопостачання, виконувач обов`язків віце-мера Одеси з ПЕК Микола РУБЛЯ заявив: "Населення заборговувало тепловикам понад 200 млн. грн. І приблизно таку ж суму їм винна держава - у якості компенсації різниці в тарифах. При цьому, два підприємства "Теплопостачання міста Одеси" і "Одеська ТЕЦ" заборговували ДК "Газ України" близько 300 млн. грн.".

У свою чергу, представники ДК "Газ України", які прибули напередодні в Одессу, зазначають, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у тому числі теплової енергії, проте, сплачені ними кошти своєчасно в компанію не надходять.

Зокрема, комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» на 21 березня заборгувало 187 млн. грн. (45%), а «Одеська ТЕЦ» – 78 млн. грн. (35%).