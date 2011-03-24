«УкрГаз-Енерго» видали ліцензію на постачання газу зі щорічним об’ємом до 4,8 млрд. куб. м

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) видала ЗАТ "УкрГаз-Енерго" ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом зі щорічним об`ємом до 4,8 млрд. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні.

Ліцензія видана на 5 років.

Під час розгляду питання проти відновлення ліцензії "УкрГаз-Енерго" виступили представники "Укртрансгазу". При цьому дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України" вказувало на незавершеність судових розглядів між ним і ліцензіатом щодо спірних об`ємів природного газу.

Проте НКРЕ вирішило видати ліцензію "УкрГаз-Енерго".

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створене в лютому 2006 року.

НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) належить по 50% акцій товариства.