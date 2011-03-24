НКРЕ відклала питання перегляду тарифів на газ для населення
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не внесла до сьогоднішнього порядку денного питання про перегляд тарифів на газ для населення.
Як повідомив УНІАН представник комісії, перенесення розгляду цього питання пов`язане з відсутністю згоди з боку профспілок.
При цьому представник комісії не зміг уточнити, коли регулятор зможе повернутися до цього питання.
Водночас у прес-службі НКРЕ офіційно не коментують причин невнесення цього питання до порядку денного.
При цьому у прес-службі зазначають, що, згідно з трибічною угодою між урядом, працедавцями і профспілками, корекція тарифів на газ для населення не вимагає офіційного погодження з боку профспілок.
Нагадаємо, раніше комісія вже відкладала розгляд цього питання до 24 березня, тоді причиною перенесення стала відсутність додаткової обгрунтувальної документації для перегляду тарифів.