"Дніпроенерго" має намір залучити в "Ощадбанку" кредит на 100 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» у результаті конкурсних торгів відібрала ВАТ «Ощадбанк» (Київ) для залучення кредиту на 100 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Згідно з повідомленням, кошти планують надати терміном на 1 рік під 15,45% річних. Вони будуть використані для поповнення оборотних коштів компанії.

Пропозиція банку акцептована 12 березня п.р. Відповідний договір планують підписати до 11 квітня 2011 року.

Як повідомлялося, в грудні 2010 року «Дніпроенерго» залучило у "Ощадбанку" кредитну лінію в розмірі 107,7 млн. грн. на 4 роки під 16,45% річних.

Довідка УНІАН. ВАТ "Дніпроенерго" - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. До її складу входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС.

Державі в особі НАК "Енергетична компанія України" належить 50% +1 акція генкомпанії, ТОВ "ДТЕК" - 47,46% акцій.

«Дніпроенерго» завершило 2010 рік з прибутком 189,179 млн. грн., Тоді як чистий збиток компанії в 2009 році становив 236,049 млн. грн.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 44,778 млрд. грн., зобов`язання - 42,393 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал - 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 рази - до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.