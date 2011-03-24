Україна і Росія обговорили план дій з вирішення спірних питань навколо «Укртатнафти»

Сьогодні в Києві відбувся перший етап першого засідання міжурядової українсько-російської робочої групи з розробки плану спільних дій щодо вирішення спірних питань навколо ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошують, що українську частину робочої групи очолив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир МАКУХА, російську - заступник міністра енергетики Російської Федерації Дан БЄЛЄНЬКИЙ.

Сторони актуалізували перелік питань, які потребують першочергового розгляду, і домовилися розглянути їх під час другого етапу засідання робочої групи, який пройде у Києві наприкінці квітня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2009 року ПАТ «Укртатнафта» оскаржило в Господарському суді Полтавської області законність володіння ВАТ «Татнефть» (Татарстан, Російська Федерація) 8,6% акцій компанії.

Причиною подачі позову до суду є порушення «Татнефтью» договору купівлі-продажу вказаного пакета акцій, згідно з яким Татарстанський акціонер повинен був внести до статутного капіталу «Укртатнафти» нафтові родовища, а не грошовий внесок.

11 лютого 2010 Вищий господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Полтавської області від 3 листопада 2009 року, який визнав незаконною купівлю компанією «Татнефть» 8,6135% акцій ЗАТ «Укртатнафта».

Після цього «Татнефть» оскаржила в міжнародному арбітражі рішення українських судів про незаконність покупки компанією 8,6135% акцій ВАТ «Укртатнафта».

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

Основними акціонерами «Укртатнафти» є НАК «Нафтогаз Україна» і ТОВ «Корсан».