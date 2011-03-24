Справу щодо розтрати 11 млрд. куб. м газу RUE направлено до прокуратури

Кримінальну справу щодо розтрати службовими особами НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. кубометрів природного газу направлено до прокуратури Києва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, слідчий відділ УСБУ в Києві направив з обвинувальним висновком до прокуратури міста Києва кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами НАК "Нафтогаз України" шляхом зловживання своїм службовим становищем 11 млрд. куб. м природного газу вартістю 15 млрд. 925 млн. грн., що належали компанії "РосУкрЕнерго АГ", за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вказану кримінальну справу було порушено 8 червня 2010 року Головним слідчим управлінням СБ України.

Досудове слідство у справі закінчено 18 березня 2011 року, а саму справу з обвинувальним висновком 23 березня 2011 року направлено до прокуратури Києва. У даний час вирішується питання щодо затвердження обвинувального висновку та направлення справи до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, у справі “РосУкрЕнерго” під вартою з літа 2010 року знаходяться, зокрема, екс-голова Державної митної служби Анатолій МАКАРЕНКО та колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

А.МАКАРЕНКО був затриманий 23 червня в рамках розслідування кримінальної справи про нанесення збитків Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РУЕ”. Відносно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова халатність".

9 липня СБУ затримала І.ДІДЕНКА в рамках кримінальної справи, порушеною відносно нього за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо крупних розмірах) Кримінального кодексу України.