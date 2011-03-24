"Центренерго" збирається залучити в "Ощадбанку" кредит на 414 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Центренерго» в результаті конкурсних торгів відібрала ВАТ «Ощадбанк» (Київ) для залучення кредиту на 414 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Згідно з повідомленням, кошти планують надати терміном на 1 рік. Вони будуть використані на виробничі потреби компанії.

Пропозиція банку акцептована 16 березня ц.р. Відповідний договір, вартість якого складе 63,963 млн. грн., планують підписати до 15 квітня 2011 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа- Банку ».

Компанія завершила 2010 рік з чистим прибутком 9,616 млн. грн., 2009 рік - чистий збиток 252,249 млн. грн.

ВАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 44,778 млрд. грн., зобов`язання - 42,393 млрд. грн., статутний капітал - 13,892 млрд. грн., власний капітал - 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 рази - до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.