«Укргазвидобування» реалізувало на першому аукціоні 7,54 тис. тонн нафтопродуктів

Сьогодні найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», на першому відкритому аукціоні № 1НП на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» з продажу нафтопродуктів реалізувала 7,54 тис. тонн продукції власного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, в торгах взяли участь 19 покупців.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні:

бензин А-76 - 1,54 тис. тонн за середньою ціною 10 738,57 грн. /тонна (стартова ціна 10 600 грн. /тонна, зростання 1,3%) на загальну суму 16 млн. 537 тис. 397,8 грн.;

бензин А-92 - 1,92 тис. тонн за середньою ціною 10 814,38 грн. /тонна (стартова ціна 10 700,00 грн. /тонна, зростання 1,1%) на загальну суму 20 млн. 763 тис. 609 , 60 грн.;

бензин А-95 - 0,96 тис. тонн за середньою ціною 11 180,00 грн. /тонна (стартова ціна 11 100,00 грн. /тонна, зростання 0,7%) на загальну суму 10 млн. 732 тис. 800 , 00 грн.;

дизельне пальне - 1,92 тис. тонн за середньою ціною 9 619,38 грн. /тонна (стартова ціна 9 600,00 грн. /тонна, зростання 1,3%) на загальну суму 18 млн. 469 тис. 209,60 грн.

Також компанія реалізувала на аукціоні мазут М-100 і уайт-спірит.

Нагадаємо, це були перші відкриті торги нафтопродуктами за всю історію діяльності компанії.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує понад 70% загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки в структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного пального, скрапленого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.