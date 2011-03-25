Мешканцям 30-кілометрової зони навколо АЕС у Японії рекомендовано виїхати

Мешканцям Японії, які живуть у радіусі від 20 до 30 кілометрів від аварійної АЕС "Фукусіма-1", рекомендовано залишити свої будинки через проблеми з постачаннями продовольства і інших товарів, повідомило інформагентство Кіодо з посиланням на генерального секретаря уряду Японії Юкіо Едано.

Генсек пообіцяв, що буде вжито заходів для розміщення на новому місці за межами 30 кілометрової зони. Проблеми з постачаннями відчуваються в цьому районі після того, як влада вирішила евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Багато постачальників і транспортні компанії обмежили поїздки до цього району з побоювань за здоров`я співробітників.

Перебування всередині 30-кілометрової зони навколо аварійної АЕС "Фукусіма-1" протягом доби може призвести до отримання дози радіації у розмірі 1,4 мілізіверта. За стандартами міністерства науки і технологій Японії, це річна норма радіаційного опромінення для звичайної людини, зазначає РІА "Новости".